Zaki finalmente libero ma ancora sotto processo | Amnesty International | “Tenere alta l’attenzione”

(Di sabato 11 dicembre 2021) Per esultare si deve attendere la definitiva assoluzione dell’attivista dell’Università di Bologna, che è rimasto quasi 2 anni in detenzione preventiva in Egitto “Grazie a tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, e bisogna dire a tutti e tutte di”. Così interviene Riccardo Noury, portavoce di, in L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

amnestyitalia : ?? Patrick Zaki sarà scarcerato, anche se rimane ancora sotto processo. Un passo avanti enorme nella direzione dell… - amnestyitalia : Patrick Zaki sarà scarcerato dopo 22 mesi di ingiusta detenzione. Speriamo che nella prossima udienza sia finalment… - PaoloCond : Nella mia bolla ci sono due persone che hanno impedito a tante coscienze di impigrirsi (a partire dalla mia): non è… - nalial : RT @oiramdivito: Zaki è finalmente libero. Ora però dobbiamo salvare il figlio di Castellitto dai vietcong. - Tp24it : Finalmente Patrick Zaki è libero. Diventi cittadino onorario di Marsala... -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki finalmente

... non solo per la ferita ancora aperta del brutale assassinio di Giulio Regeni da parte dei servizi segreti egiziani e per il caso di Patrick(ora, forse,avviato a una giusta ...Sotto le Due Torri sono tante le anime che sposano l'idea di una panchina per. "Una seduta lunga, in cui ci stia tutta la città, dove ci si possa riposare, dopo aver attraversato un ...Patrick Zaki ha aperto il proprio account Twitter e in poche ore il suo primo tweet è diventato virale. L'omaggio alla sua Bologna ...Patrick Zaki è stato scarcerato qualche giorno fa, e la notizia ha fatto il giro del mondo. Ma cosa succederà adesso?