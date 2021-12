WWE | Il contratto di Goldberg scadrà presto | rinnoverà l’accordo?

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il Wrestling Observer Newsletter riporta che l’attualeWWE di, dato che gli è rimasto solo un match da disputare. Il suo accordo gli garantisce un sacco di soldi per solo un paio di incontri all’anno, con una clausola “no-cut”. Continuerà a lottare? Conche compirà55 anni, resta da vedere se la federazione lo ingaggerà per un altro affare. Lui è una delle poche attrazioni speciali che la compagnia ha conservato, insieme a Brock Lesnar, Edge e Shane McMahon (che ha ancora unda talent scout). Nomi come The Undertaker e Steve Austin sono tecnicamente legati da accordi molto onerosi, ma solo per “tenerli per sempre legati alla promotion”.