WWE: Brock Lesnar il distruttore, per Sami Zayn un'altra serata da dimenticare (Di sabato 11 dicembre 2021) Questa notte Brock Lesnar è stato ancora una volta protagonista a SmackDown, uno show orfano di Roman Reigns che ha deciso di prendersi una settimana di pausa, andandosi ad allenare nelle Isole Samoa in vista di Day 1, a detta di Heyman. Ad aprire la puntata dallo Staples Center di Los Angeles (dal 25 Dicembre la storica arena cambierà nome in Crypto.com Arena), è stato Sami Zayn che si è presentato su una sedia a rotelle con al fianco due infermieri, mostrando i segni dell'assalto subito la scorsa settimana dalla bestia e dell'incontro lampo contro il Tribal Chief. Neanche gli infermieri hanno scampo Zayn sul ring ha parlato come sempre di cospirazione, due dei più forti atleti, che sono in conflitto tra di loro, si sono coalizzati per non fargli vincere il titolo mondiale e lui ne porta i ...

