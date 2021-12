(Di sabato 11 dicembre 2021) Sembra chepotrebbe essere aggiunto ai partecipanti al match per il WWE Championship che si svolgerà a WWE Day 1, rendendo l’incontro un Fatal 4 Way. La WWE aveva precedentemente annunciato il match Seth Rollins vs. Kevin Owens vs. Big E per il suo pay-per-view inaugurale del 2022. L’ultima puntata di RAW si è aperta con una vittoria di Big E in uno steel cage match non titolato contro Owens, in cui abbiamo visto l’interferenza di Seth Rollins. Dopo il match,è accorso sul ring e ha messo ko tutte e tre le Superstar.di nuovo in corsa Ora, la WWE suggerisce chepotrebbe guadagnarsi un posto a tavola nel match titolato di Day 1 durante la prossima puntata di RAW. In uno dei più recenti promo dello show rosso, una voce narrante dice: “Questo lunedì a ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Bobby Lashley lotterà per il titolo a Day 1? - - SpazioWrestling : WWE: Grossi piani per Bobby Lashley in vista di Day 1 *RUMOR* #BobbyLashley #Day1 #WWE - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Bobby Lashley si aggiunge come quarto uomo nel match titolato al PPV Day 1? - - TSOWrestling : Dopo l'attacco a #WWERAW, Bobby Lashley potrebbe essere aggiunto al WWE Championship Match di Day 1 #TSOW // #TSOS -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Bobby

Zona Wrestling

Il main event ha visto scontrarsi l'attualeChampion Big E e lo sfidanteLashley in uno Street Fight Match . Diversi gli oggetti contundenti tirati in ballo, tra cui sedie, kendo stick e ...Questi alcuni dei grandi traguardi raggiunti daLashley , che quest'hanno ha finalmente coronato il sogno di una vita, diventandoChampion. Il suo regno è stato purtroppo interrotto dall'...It looks like Bobby Lashley may be added to the WWE Title match at WWE Day 1 to make it a Fatal 4 Way. WWE previously announced Seth Rollins vs. Kevin Owens vs. WWE Champion Big E in a Triple ...WWE is teasing that former WWE Champion Bobby Lashley will be added to the WWE Championship match at the WWE Day 1 PPV event. WWE Champion Big E is currently scheduled to defend his title against ...