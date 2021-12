Wijnaldum | Martial | Cavani | Icardi | quelli col mal di pancia e la valigia pronta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wijnaldum Martial

La Gazzetta dello Sport

Gli scontenti sono anche i cosiddetti insospettabili. Alzi la mano chi avrebbe previsto un mal di pancia di Georginio, arrivato la scorsa estate al Paris Saint - Germain. Una straordinaria operazione a parametro zero, specialità di casa Leonardo che ha acciuffato con lo stesso criterio i vari Donnarumma, ...... fino ai parametro zero come Donnarumma,e, soprattutto, Lionel Messi. Ma non solo. Manca ...il Psg avrebbe provato ad inserire Sergio Ramos in una trattativa col Manchester United per...