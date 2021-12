Wertmuller | oggi i funerali nella chiesa degli Artisti di Roma

(Di sabato 11 dicembre 2021) Si tengono questa mattina alle 11.30,in piazza del Popolo a, idi Lina, la regista deceduta due giorni fa all’età di 93 anni. Ieri la camera ardenteSala della Protomoteca in Campidogliocapitale. Rose bianche e rosse, anche quelle inviate da Sophia Loren (‘dalla tua cara amica’), una corona del Comune e il gonfalone di Napoli, città che l’aveva eletta cittadina onoraria, e una folla silenziosa e discreta, soprattutto giovani, gli amici della figlia Maria, per rendere l’ultimo omaggio. Diversi i personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo e non solo. Il sindaco diRoberto Gualtieri ha accolto la salma e i parenti in Campidoglio, poi sono ...

"Lina- ha detto Franceschini - è stata una grande donna, una regista coraggiosa, innovativa, avanti rispetto ai tempi".La figlia: "Sarebbe bello se le dedicassero una piazza" Di: Redazione Sardegna Live Si terranno questa mattina, alle 11,30 presso la Chiesa degli Artisti di Roma, i funerali di Lina, la regista scomparsa due giorni fa a 93 anni. "Sarebbe bello se Roma dedicasse a mamma una piazza o un teatro o un cinema", il desiderio espresso ieri, giorno della camera ardente in ...... Prima donna in assoluto ad essere candidata agli Oscar come miglior regista nel 1977 per Pasqualino Settebellezze (il film è del 1995, fa lo stesso) con annesso, ricambiato amore di una certa Holl ...Si tengono questa mattina alle 11.30, nella chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, i funerali di Lina Wertmuller, la regista deceduta due giorni fa all'età di 93 anni. Ieri la camera ardent ...