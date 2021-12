(Di sabato 11 dicembre 2021) Continuano far parlare di loro, il calciatoree la moglie: nonostante i due – dopo la crisi e il tradimento di lui degli scorsi mesi – sembrino essere tornati insieme a tutti gli effetti e non perdano occasione per pubblicare scatti in cui appaiono felici e pieni di passione, un gestodella showgirl ha lasciato perplessi i fan. Sul suo profilo Instagram, infatti, la showgirl si è sempre fatta chiamare, mostrandosi molto orgogliosa del marito e decidendo per questo motivo di utilizzare il suo cognome, ma da qualche giorno le cose sono cambiate eha deciso di cambiare nome suitornado ad utilizzare il suo cognome da nubile, ovvero ...

Advertising

IsaeChia : Wanda Nara sui social appare di nuovo in love con Mauro Icardi ma una sua mossa social non passa inosservata - zazoomblog : Wanda Nara dai social cancella Icardi e cambia nome su Instagram - #Wanda #social #cancella #Icardi - Gio55981465 : RT @carlo234556: @fabiofabbretti Roba da rimpiangere Wanda nara e ho detto tutto - fabiofabbretti : @carlo234556 Wanda Nara tra le migliori, altro che ?? - carlo234556 : @fabiofabbretti Roba da rimpiangere Wanda nara e ho detto tutto -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Corriere dello Sport

Il Wandagate continua a far appassionare l'Argentina intera e non solo. Se Mauro Icardi esembrano andare d'amore e d'accordo, le conseguenze dello scandalo China Suarez si fanno ancora sentire, anche nei rapporti che della coppia con i famigliari. In particolare, pare che la ...cancella Icardi? Dopo una parentesi piuttosto turbolenta tra i due, da qualche giorno a questa parte sembra essere tornato il sereno nella coppia. Il tutto testimoniato dalle loro numerose ...Continuano far parlare di loro, il calciatore Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara: nonostante i due – dopo la crisi e il tradimento di lui degli scorsi mesi – sembrino essere tornati insieme a tutti ...L’Equipe riporta che per far cambiare aria a Mauro Icardi a Gennaio servirà un esborso economico imponente. L’avventura di Mauro Icardi al Paris Saint Germain non è mai arri ...