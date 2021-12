Volley, Serie A1 Femminile: Scandicci batte Vallefoglia nell’anticipo dell’11esima giornata e sale momentaneamente al terzo posto (Di sabato 11 dicembre 2021) La Savino del Bene Scandicci vince 3-0 (21-25; 16-25; 14-25) sul campo della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e vola provvisoriamente in terza posizione in classifica in attesa dei risultati delle partite di domani. La squadra allenata da Massimo Barbolini ha offerto una straordinaria performance in tutte le fasi di gioco contro un’avversaria che dopo un buon inizio, non ha mai rappresentato una vera minaccia per le ambizioni delle toscane. Primo set che corre sui binari dell’equilibrio fino al 19-20, quando le ospiti infilano il break decisivo che gli regala quattro punti di vantaggio e l’1-0 nel conto dei set. Da quel momento in poi, Scandicci continua a salire di rendimento senza guardarsi mai indietro, mentre Vallefoglia progressivamente esce dalla partita, calando anche nel fondamentale della ricezione che ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) La Savino del Benevince 3-0 (21-25; 16-25; 14-25) sul campo della Megabox Ondulati del Savioe vola provvisoriamente in terza posizione in classifica in attesa dei risultati delle partite di domani. La squadra allenata da Massimo Barbolini ha offerto una straordinaria performance in tutte le fasi di gioco contro un’avversaria che dopo un buon inizio, non ha mai rappresentato una vera minaccia per le ambizioni delle toscane. Primo set che corre sui binari dell’equilibrio fino al 19-20, quando le ospiti infilano il break decisivo che gli regala quattro punti di vantaggio e l’1-0 nel conto dei set. Da quel momento in poi,continua a salire di rendimento senza guardarsi mai indietro, mentreprogressivamente esce dalla partita, calando anche nel fondamentale della ricezione che ...

