Volley, Mondiale per Club. Trento travolge il Funvic (3-0) e conquista il bronzo (Di sabato 11 dicembre 2021) Più forte della delusione e della fatica, la Itas Trentino travolge con un secco 3-0 il Funvic Taubatè e si prende il terzo posto del Mondiale per Club 2021. Partita a senso unico con la squadra di Lorenzetti brava a ritrovare la giusta concentrazione dopo la sconfitta di ieri sera ai vantaggi del tie break nel derby con la Lube e a dominare un falloso Funvic con un triplo 25-18. Lorenzetti non fa sconti e manda in campo la formazione titolare con l’obiettivo di portare a casa il bronzo. L’Itas, nonostante la delusione e la fatica, ha un ottimo approccio al match. I meccanismi in casa Itas funzionano bene e il primo set fila via liscio con la squadra italiana che prende da subito un buon vantaggio (14-8) e lo gestisce al meglio nel finale di set imponendosi con il punteggio di ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Più forte della delusione e della fatica, la Itas Trentinocon un secco 3-0 ilTaubatè e si prende il terzo posto delper2021. Partita a senso unico con la squadra di Lorenzetti brava a ritrovare la giusta concentrazione dopo la sconfitta di ieri sera ai vantaggi del tie break nel derby con la Lube e a dominare un fallosocon un triplo 25-18. Lorenzetti non fa sconti e manda in campo la formazione titolare con l’obiettivo di portare a casa il. L’Itas, nonostante la delusione e la fatica, ha un ottimo approccio al match. I meccanismi in casa Itas funzionano bene e il primo set fila via liscio con la squadra italiana che prende da subito un buon vantaggio (14-8) e lo gestisce al meglio nel finale di set imponendosi con il punteggio di ...

