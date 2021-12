Volley, Mondiale per Club: il Sada Cruzeiro batte il Funvic nel derby brasiliano e raggiunge Civitanova in finale (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella semifinale tutta brasiliana del Mondiale per Club di Volley maschile il Sada Cruzeiro ha battuto il Funvic con il punteggio di 3-1 (25-17; 25-22; 23-25; 25-16). La squadra di Belo Horizonte si guadagna così l’accesso alla finale della competizione dove incontrerà la Lube Civitanova, uscita vittoriosa dall’infinita battaglia contro l’Itas Trentino nella prima semifinale. Le due squadre si rincontreranno quindi dopo essere sfidate già nella finale dell’ultima edizione del Mondiale per Club, quello del 2019, quando a vincere fu proprio la formazione italiana. Il Sada, guidato in panchina dall’allenatore Filipe Ferraz, che era in campo nella ... Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Nella semitutta brasiliana delperdimaschile ilha battuto ilcon il punteggio di 3-1 (25-17; 25-22; 23-25; 25-16). La squadra di Belo Horizonte si guadagna così l’accesso alladella competizione dove incontrerà la Lube, uscita vittoriosa dall’infinita battaglia contro l’Itas Trentino nella prima semi. Le due squadre si rincontreranno quindi dopo essere sfidate già nelladell’ultima edizione delper, quello del 2019, quando a vincere fu proprio la formazione italiana. Il, guidato in panchina dall’allenatore Filipe Ferraz, che era in campo nella ...

