Volley maschile | Superlega 2021 2022 | Vibo Valentia sorprende Padova al tie-break

(Di sabato 11 dicembre 2021) La Tonno Callipo Calabriaha sconfittontemente la Kioeneper 3-2 (25-22, 25-20, 19-25, 24-26, 15-10), nel contesto della dodicesima giornata delladi. Prestazione semplicemente sensazionale dei calabresi, abili a basare il proprio tennis sul carattere del gruppo e galvanizzati dalla spinta del proprio pubblico. Tra le mura di, infatti,costantemente in difficoltà anche in costruzione, ma soprattutto in fase difensiva, sin troppo fragile in determinate situazioni tattiche. Vittoria e ossigeno puro perValentina, in ottica classifica generale; brusco stop, inaspettato, per ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #Superlega, black-out a #ViboValentia e partita interrotta: gli aggiornamenti - Campioni_cn : Volley maschile A2 - Mondovì ospita Brescia, Denora: 'Ci aspetta una bella prova di maturità' - LaNotiziaQuoti : Si gioca domani al PalaBarton, con fischio d’inizio alle ore 18:00 e diretta Tv su Raisport canale. 58… - News_24it : SABAUDIA - L’Opus Sabaudia viaggia in direzione San Giorgio a Cremano dove domani (domenica) alle 17:00 farà visita… - infoitsport : Volley maschile, Mondiale per Club 2021: Sada Cruzeiro raggiunge Civitanova in finale -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Kioene Padova stavano confrontandosi durante la sfida valida per la dodicesima giornata della Superlega 2021/2022 di. Partita spettacolare, ricca di emozioni e rimonte improvvise, con il risultato stabilmente in bilico e i calabresi sorprendentemente avanti per 2 - 1 in quanto a set; padovani però ...DIRETTA TRENTO FUNVIC: PARLA LORENZETTI Mentre ci avviciniamo sempre più alla diretta di Trento Funvic , finale per il terzo posto al Mondiale per Club 2021 di, facciamo un piccolo passo indietro a ieri sera per leggere le dichiarazioni dell'allenatore della Trentino Itas, Angelo Lorenzetti, al termine della semifinale persa dai suoi ragazzi ...Volley, Lube Civitanova-Sada Cruzeito oggi in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la finale del Mondiale per Club 2021 ...Volley, Trento-Funvic oggi in tv: canale, orario e come vedere in diretta streaming la finale per il terzo posto del Mondiale per Club 2021.