Volley maschile, Mondiale per Club 2021: Sada Cruzeiro raggiunge Civitanova in finale, Funvic sconfitto in quattro set (Di sabato 11 dicembre 2021) Sarà Sada Cruzeiro la rivale della Lube Civitanova nella finale del Mondiale per Club 2021 di Volley maschile. Niente da fare per Funvic, costretta ad arrendersi in quattro set (17-25, 22-25, 25-23, 16-25) nella seconda semifinale. Grande parità nel derby brasiliano fino al 7-7 del primo set, quando Sada Cruzeiro scappa via sul 7-10 e raggiunge il massimo vantaggio sul 15-24, chiudendo il primo set con otto punti di vantaggio. Stessa storia il secondo set, ma questa volta Funcic riesce a mantenere corte le distanze cedendo, però, dal 15-15 e chiudendo sotto di tre punti. Grande reazione in un terzo parziale molto equilibrato che ha ... Leggi su sportface (Di sabato 11 dicembre 2021) Saràla rivale della Lubenelladelperdi. Niente da fare per, costretta ad arrendersi inset (17-25, 22-25, 25-23, 16-25) nella seconda semi. Grande parità nel derby brasiliano fino al 7-7 del primo set, quandoscappa via sul 7-10 eil massimo vantaggio sul 15-24, chiudendo il primo set con otto punti di vantaggio. Stessa storia il secondo set, ma questa volta Funcic riesce a mantenere corte le distanze cedendo, però, dal 15-15 e chiudendo sotto di tre punti. Grande reazione in un terzo parziale molto equilibrato che ha ...

