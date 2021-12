Volley, Civitanova-Sada Cruzeiro in tv oggi: orario e diretta streaming finale Mondiale per Club 2021 (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per Cucine Lube Civitanova-Sada Cruzeiro, finale per l’oro del Mondiale per Club 2021 di Volley maschile. Gli uomini di coach Blengini, dopo aver superato al tie-break Trento nello spettacolare derby italiano di semifinale, proveranno a confermare il titolo vinto nell’edizione 2019 del torneo. Ora come allora, l’avversaria la forte formazione brasiliana, che nel turno precedente ha sconfitto l’altra squadra verdeoro, quella del Funvic Taubaté. Chi conquisterà l’ambito trofeo? L’appuntamento è per le ore 0.30 italiane tra sabato 11 e domenica 12 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO Civitanova: DATE, ORARI E TV DELLE ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto pronto per Cucine Lubeper l’oro delperdimaschile. Gli uomini di coach Blengini, dopo aver superato al tie-break Trento nello spettacolare derby italiano di semi, proveranno a confermare il titolo vinto nell’edizione 2019 del torneo. Ora come allora, l’avversaria la forte formazione brasiliana, che nel turno precedente ha sconfitto l’altra squadra verdeoro, quella del Funvic Taubaté. Chi conquisterà l’ambito trofeo? L’appuntamento è per le ore 0.30 italiane tra sabato 11 e domenica 12 dicembre a Betim, in Brasile. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO: DATE, ORARI E TV DELLE ...

Advertising

Moixus1970 : RT @RaiSport: ?? Torna in campo dopo un lungo infortunio, torna con #civitanova la squadra del suo primo scudetto. Ha seguito la sua #nazion… - RaiSport : ?? Torna in campo dopo un lungo infortunio, torna con #civitanova la squadra del suo primo scudetto. Ha seguito la s… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Volley #MondialeperClub Terzo posto per #Trentino, che nella finale di consolazione annichilisce i… - infoitsport : LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro volley, Mondiale per club in DIRETTA: la finale per il titolo iridato! - SkySport : Mondiale per club di Volley: Civitanova-Trento 3-2, Lube in finale #SkyVolley #Volley #SkySport #CivitanovaTrento… -