Volkswagen | il ceo salva la poltrona Ma è chiaro che a Wolfsburg sono in corso giochi pericolosi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 dicembre 2021) di Carblogger Un due tre stella. Il ceo del gruppoHerbert Diess con un ultimo tuffo ce l’ha fatta are la. Lo hanno spinto oltre la linea i suoi azionisti, i Porsche e i Piech, famiglie d’impronta bismarckiana che mai avrebbero potuto sopportare di essere presi a schiaffi dai sindacalisti di Ig Metall, che avevano chiesto la testa del loro manager. Questi ci avevano già provato l’anno sin questo periodo, ma senza farcela, consigliandomi comunque di scrivere qui su Carblogger il seguente titolo: Il caso Diess non è chiuso. Né lo si poteva cacciare nel giorno del nuovo governo post Merkel a guida Spd (Olaf Scholz ha per altro la stessa età di Diess, 63 anni), con il Land della Bassa Sassonia primo azionistacon il 20,3% (a guida Spd di Stephan Weil, per ...