Vlahovic trascina la Fiorentina con una doppietta: la Salernitana rimedia un altro poker (Di sabato 11 dicembre 2021) La Fiorentina conquista il terzo successo consecutivo battendo per 4-0 la Salernitana e godendosi così un altro week-end con il quinto posto in classifica. Al di là del risultato finale non è stata una vittoria semplice quella dei padroni di casa che, per almeno mezz'ora, hanno fatto fatica contro una squadra sicuramente molto più debole tecnicamente, ma abile nell'ostruire il gioco viola e nelle ripartenze. Alla fine la differenza tecnica ha premiato l'11 capitanato da Biraghi che ha avuto vita facile alla distanza con Vlahovic scatenato nella ripresa. La Fiorentina passa in vantaggio al 31? con un pregevole gol di Bonaventura che, poco fuori area, raccoglie al volo una corta respinta di Veseli, di esterno destro, battendo Belec e chiudendo un'azione partita dallo stesso numero 5 gigliato. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 dicembre 2021) Laconquista il terzo successo consecutivo battendo per 4-0 lae godendosi così unweek-end con il quinto posto in classifica. Al di là del risultato finale non è stata una vittoria semplice quella dei padroni di casa che, per almeno mezz'ora, hanno fatto fatica contro una squadra sicuramente molto più debole tecnicamente, ma abile nell'ostruire il gioco viola e nelle ripartenze. Alla fine la differenza tecnica ha premiato l'11 capitanato da Biraghi che ha avuto vita facile alla distanza conscatenato nella ripresa. Lapassa in vantaggio al 31? con un pregevole gol di Bonaventura che, poco fuori area, raccoglie al volo una corta respinta di Veseli, di esterno destro, battendo Belec e chiudendo un'azione partita dallo stesso numero 5 gigliato. ...

