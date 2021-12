Vinci Casa sabato 11 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi (Di sabato 11 dicembre 2021) Vinci Casa sabato 11 dicembre 2021. L’estrazione di sabato 11/12/2021 per il concorso “Vinci Casa” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere una Casa e 200.000 euro. Ad oggi il concorso “Vinci Casa” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina dei numeri estratti in diretta live su Italia Sera. numeri Vinci Casa estratti oggi, sabato 11 dicembre ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 dicembre 2021)11. L’estrazione di11/12/per il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno alle od 20 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso a 138 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera.11...

Advertising

morenoAlmare : @il_farmacista Lo so’…… ora la vinci con l’episodio ma la devi portare a casa - italiaserait : Vinci Casa sabato 11 dicembre 2021: i numeri estratti nel concorso di oggi - MazzaranoM : RT @oltreamici: Una giornata speciale a Masseria Sociale Oltre Amici , siamo felici di aver accolto @CostaAndrea70 , Presenti @FmpiSanita… - fravella74 : RT @EmmeR23955796: dopo questo 'gratta e vinci', non ne compro più e vado a casa ! #MaNonDiteCazzate - StefanoScardin2 : @ilciccio67 @Vittoriog82 @F1N1no Se non vinci a Venezia e contro il Cagliari in casa, meriti di non arrivare neanch… -