Villarreal-Rayo Vallecano Liga | domenica H 14 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Emery vuole festeggiare gli ottavi di Champions

(Di sabato 11 dicembre 2021) Per almeno tre quarti di gara contro l'Atalanta,ha ritrovato la sua squadra: contro un avversario forte come quello orobico, i Sottomarini Gialli hanno giocato una grandissima partita e, anche se il risultato è stato contenuto per la rimonta dei nerazzurri nel finale, il passaggio aglidi finale rappresenta un grandissimo risultato. Adesso

StePicasso : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #VillarrealRayo ? Santi unica novità rispetto alla formazione di Rayo-Espanyol ? Danjuma neanche convoc… - rayistasmundo : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #VillarrealRayo ? Santi unica novità rispetto alla formazione di Rayo-Espanyol ? Danjuma neanche convoc… - sportli26181512 : Liga, LIVE alle 14: l' 'ammazza-Atalanta' Villarreal contro la sorpresa Rayo. Poi il Barcellona e Betis-Sociedad: D… - Rayo_Italia : #LaLigaSantander #VillarrealRayo ? Santi unica novità rispetto alla formazione di Rayo-Espanyol ? Danjuma neanche… - Rayo_Italia : RT @Rayo_Italia: #LaLigaSantander #VillarrealRayo ?? Falcao di nuovo out per un problema al quadricipite ?? Santi rientra dalla squalific… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Rayo

In attesa del derby di Madrid di questa sera, i primi a scendere in campo sono il, reduce dalla grande vittoria a Bergamo, ma solo quattordicesimo in campionato e la sorpresa...... SKY SPORT (canale 253 satellite) e HELBIZVallecano (Liga) - DAZN 14.30 Feralpisalò - Piacenza (Serie C) - ELEVEN SPORTS Fiorenzuola - Pro Vercelli (Serie C) - ELEVEN SPORTS ...el director técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, terminó con la ilusión de millones. Dicha palabras fueron expresadas el pasado sábado 11 de diciembre, en rueda de prensa, confirmando que el 'el ...Danjuma vuelve a ser baja por lesión y no termina de recuperar su maltrecho tobillo. Información de Biwenger, Comunio y Fantasy ...