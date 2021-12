Vietato contattare i dipendenti fuori dall’orario di lavoro | la nuova legge per uno smart working più sano

(Di sabato 11 dicembre 2021) Il Parlamento del Portogallo ha approvato un emendamento che garantisce ai lavoratori un bilancio piùtrae vita privata, con la speranza di attirare altri “nomadi digitali” nel Paese. I datori dipotrebbero ora rischiare delle sanzioni se decideranno digli impiegatidi. Questa novità è nata dopo che il Portogallo ha deciso di rivedere le politiche per ilda casa, dopo la pandemia. Laper lo: stop alle chiamateorario Il Portogallo diventa la prima nazione in Europa ad aver adottato leggi sulche favoriscono lo, dando ...

