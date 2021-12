Videosorveglianza | a Foggia in arrivo 23 telecamere

(Di sabato 11 dicembre 2021) Saranno ben 23 le postazioni previste nel sistema die di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana del progetto "in sicurezza", presentato dal Comune per accedere...

Nei suoi confronti la Procura diemetterà un fermo di polizia giudiziaria per tentato ... comparandolo con le immagini delle telecamere dipresenti in città. Ma nulla. In casa ...La sanzione arriva grazie alle riprese didello stadio, che hanno permesso di ...!1) tutte le notizie dicatania daspo Leggi i commenti Catania news: tutte le notizie [ { "@...Saranno ben 23 le postazioni previste nel sistema di videosorveglianza e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana del progetto "Foggia in ...Statoquotidiano.it, San Severo (Fg), 11 dicembre 2021 - Ben 68 nuove postazioni per l’installazione di videocamere di sorveglianza al fine di monitorare diversi punti strategici della città che attual ...