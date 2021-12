VIDEO Venezia-Juventus 1-1, gol Serie A: highlights e sintesi. Aramu risponde a Morata (Di sabato 11 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la diciassettesima giornata del girone di andata della Serie A 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 18.00 il Venezia ha fermato sull’1-1 la Juventus. Vantaggio ospite nel primo tempo con Morata, pareggio nella ripresa di Aramu. highlights Venezia-Juventus 1-1 IL GOL DI Morata Alvaro Morata su assist di Luca Pellegrini #VeneziaJuve pic.twitter.com/ozhwk49EDt — V ? (@vvndrxlst) December 11, 2021 IL GOL DI Aramu Hai capito Aramu pic.twitter.com/GFrHQUZ3Vq — Colapinto Manuel (@manuelcola17) December 11, 2021 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di sabato 11 dicembre 2021) Il calcio in Italia ha visto proseguire la diciassettesima giornata del girone di andata dellaA 2020-2021: nell’unico incontro delle ore 18.00 ilha fermato sull’1-1 la. Vantaggio ospite nel primo tempo con, pareggio nella ripresa di1-1 IL GOL DIAlvarosu assist di Luca Pellegrini #Juve pic.twitter.com/ozhwk49EDt — V ? (@vvndrxlst) December 11, 2021 IL GOL DIHai capitopic.twitter.com/GFrHQUZ3Vq — Colapinto Manuel (@manuelcola17) December 11, 2021 Foto: LaPresse

Advertising

juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister. Il video completo è qui: - LaStampa : Venezia, derubata la troupe de 'La vita in diretta' durante un collegamento sulle rapine in villa - JuventusTV : Vi aspettiamo! Viviamo insieme l'avvicinamento a #VeneziaJuve ???? ?? - sportli26181512 : Venezia-Juventus 1-1: video, gol e highlights: La squadra di Allegri pareggia 1-1 a Venezia e manca il quarto succe… - Grandilineo : RT @LaStampa: Venezia, derubata la troupe de 'La vita in diretta' durante un collegamento sulle rapine in villa -