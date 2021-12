VIDEO Udinese-Milan 1-1 | gol Serie A | highlights e sintesi Ibrahimovic risponde a Beto

(Di sabato 11 dicembre 2021) E’ terminata 1-1 alla Dacia Arena di Udine la sfida valida per 17° turno del campionato diA 2021-2022 tra. Una partita molto tirata e particolarmente tesa nella quale i padroni di casa si sono portati in vantaggio conal 17?. Nella ripresa i rossoneri sono andati più volte vicini al pari, ma è servita una prodezza di Zlatanal 92? per portare la formazione di Stefano Pioli al pareggio. Con questo risultato ilsi mantiene in vetta alla classifica generale con 39 punti con due lunghezze di margine sull’Inter e tre sul Napoli. Di seguito glidel confronto: GLIDI1-11-0: IL GOL DI ...

Brusca frenata del Milan contro l' Udinese: finisce 1-1 alla Dacia Arena al termine di una partita ricca di emozioni soprattutto nel finale. I friulani terminano in 10 in seguito all'espulsione di di ...