VIDEO | SUPER GOL DI ARAMU CONTRO LA JUVENTUS! (Di sabato 11 dicembre 2021) Gol bellissimo di Mattia ARAMU durante la sfida tra Venezia e JUVENTUS! #venezia #juventus #ARAMU ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc Leggi su rompipallone (Di sabato 11 dicembre 2021) Gol bellissimo di Mattiadurante la sfida tra Venezia e#venezia #juventus #?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2U8SBnY ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3tpLq6N » Twitch: https://bit.ly/2UORs5f » Facebook: https://bit.ly/3h9XCUQ » Instagram: https://bit.ly/3x4IDCy » Twitter: https://bit.ly/3hktqqc

Advertising

AmiciUfficiale : Una super festa a sorpresa per il disco d'oro di LDA! ?????? #Amici21 - GrandeFratello : Una sorpresa che scalda il cuore di Davide... da una persona super speciale. ?? #GFVIP - Eurosport_IT : SOFIA METTE LA 'QUARTA' ???? Con scarsa visibilità, in un tracciato non 'suo'...Goggia tira fuori dal cilindro un al… - alessia23_06 : RT @adorototale: Quanto è emozionata, super proud?????? #Artistidelpanettone #giuliasalemi #PRELEMI - CarlaCarletta2 : 'Una volta ho provato a fare la pizza' 'E come è andata?' ?????????? Giulia: guarda che bello! ma è super carino ??… -