VIDEO Manchester Utd-Norwich City | CR7 croce e delizia | gli highlights del match

Advertising

beinsports_FR : ??? #ClubbeINChampions ?? Cristiano Ronaldo, l'homme providentiel de Manchester United ! - Ayoubnec10 : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. - oumTim : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. - DexetMarine : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. - A2LAN0 : RT @reyllinho: La performance ICONIQUE de Lionel Messi contre Manchester United - Finale 2011. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Manchester

Sky Sport

Nella gara della 16ª giornata di Premier League, ilUnited vince per 1 - 0 in casa del Norwich. In gol Cristiano Ronaldo su rigore. Guarda gli highlights del matchPochi mesi dopo il suo ritorno alUnited, il campione portoghese è di nuovo al centro delle possibili trattative e dei rumors che si sono inevitabilmente moltiplicati con l'arrivo di ...Manchester United Interim manager Ralf Rangnick says his side "played well" during their 1-0 win against Norwich City and praises David De Gea for some "great saves".Longtime United goalkeeper David De Gea was close to his very best in the win and Rangnick thinks the shutout should've counted at least double.