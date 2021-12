VIDEO / Il primo bacio, la più grande rivale, il tuffo con Malagò: i segreti della... (Di sabato 11 dicembre 2021) Federica Pellegrini, ospite nella redazione della Gazzetta dello Sport, si è sottoposta alla raffica di domande Leggi su golssip (Di sabato 11 dicembre 2021) Federica Pellegrini, ospite nella redazioneGazzetta dello Sport, si è sottoposta alla raffica di domande

Advertising

juventusfc : 32' | ALVAROOOO ?? Cross di Pellegrini, splendida deviazione sul primo palo di @AlvaroMorata ?? Vantaggio ????… - Agenzia_Ansa : 50 anni fa approdava sul grande schermo 'Arancia meccanica' di Kubrick. Il primo capolavoro distopico del cinema mo… - NetflixIT : Signori e signore, @kidcudi e @arianagrande nel loro primo singolo insieme 'Just Look Up', in esclusiva su Don't Lo… - zazoomblog : VIDEO - Il primo bacio la più grande rivale il tuffo con Malagò: i segreti della... - #VIDEO #primo #bacio #grande… - mariamarinuzzi : RT @juventusfc: 32' | ALVAROOOO ?? Cross di Pellegrini, splendida deviazione sul primo palo di @AlvaroMorata ?? Vantaggio ???? #VeneziaJ… -