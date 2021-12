Vicina alle 10mila firme la petizione per far diventare festivo il giorno di Santa Lucia (Di sabato 11 dicembre 2021) Bergamo. La petizione per rendere Santa Lucia un giorno festivo nella provincia di Bergamo Vicina al traguardo delle 10mila firme. In soli quattro giorni la raccolta firme lanciata da un cittadino sulla piattaforma Change.org Italia ha spopolato e risulta una delle più attive del sito: al raggiungimento delle 10mila adesioni rientrerà nel 5% di quelle più firmate. Sono in moltissimi quindi a desiderare che il 13 dicembre diventi, per Bergamo e i paesi della provincia, un giorno di festa, con scuole chiuse e genitori a casa dal lavoro. “L’ideale sarebbe poter far trascorrere ai piccoli la giornata a casa, esentandoli dalla scuola e contestualmente indire il giorno ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 dicembre 2021) Bergamo. Laper rendereunnella provincia di Bergamoal traguardo delle. In soli quattro giorni la raccoltalanciata da un cittadino sulla piattaforma Change.org Italia ha spopolato e risulta una delle più attive del sito: al raggiungimento delleadesioni rientrerà nel 5% di quelle più firmate. Sono in moltissimi quindi a desiderare che il 13 dicembre diventi, per Bergamo e i paesi della provincia, undi festa, con scuole chiuse e genitori a casa dal lavoro. “L’ideale sarebbe poter far trascorrere ai piccoli la giornata a casa, esentandoli dalla scuola e contestualmente indire il...

