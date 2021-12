Vicepresidenti e Comitati Conte incassa l’Ok degli iscritti Via libera alla riorganizzazione del M5S Anche stavolta solo dopo la consultazione della base

(Di sabato 11 dicembre 2021) “La nostrasi è espressa con alte percentuali, con una media che sfiora il 90%, a favorenuova organizzazione del Movimento. Partiamo con entusiasmo a sostegno dell’Italia”. Questo il commento del leader del M5S, Giuseppel’esito del voto sui cinquee suitematici. Unaonline, sulla piattaforma SkyVote, a cui hanno partecipato 28.322(qui il focus). Sul quesito relativo ai cinque vice presidenti, ossia Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco, il disco verde è arrivato con 25.061 Sì e 3.261 No. Con percentuali quasi in fotocopia sono stati approvatii 17, di cui quattro già previsti dallo ...

Prima la votazione sul due per mille, poi il tema deie dei. L 'ex premier sta mettendo in campo la sua linea, non dimenticando però alcuni strumenti tipici dei pentastellati .I 17e i cinquesono stati confermati a larga maggioranza dalla base con un voto online caratterizzato da una partecipazione ancora bassa. In calo di 6mila votanti rispetto ...E sicuramente provocano imbarazzo nel M5s le chat di Chiara Appendino illustrate in Corte d'Assise a Torino e pubblicate ieri dai giornali. La vicenda è quella della tragedia di Piazza San Carlo del 3 ...(Adnkronos) - ''Questa manovra nel suo complesso mi convince...''. Il presidente M5S, Giuseppe Conte, si esprime così nell'intervista ad Adnkronos ...