Vicepresidenti e Comitati Conte incassa l’Ok degli iscritti Via libera alla riorganizzazione del M5S Anche stavolta solo dopo la consultazione della base

"La nostra base si è espressa con alte percentuali, con una media che sfiora il 90%, a favore della nuova organizzazione del Movimento. Partiamo con entusiasmo a sostegno dell'Italia". Questo il commento del leader del M5S, Giuseppe Conte, dopo l'esito del voto sui cinque Vicepresidenti e sui Comitati tematici. Una consultazione online, sulla piattaforma SkyVote, a cui hanno partecipato 28.322 iscritti (qui il focus). Sul quesito relativo ai cinque vice presidenti, ossia Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco, il disco verde è arrivato con 25.061 Sì e 3.261 No. Con percentuali quasi in fotocopia sono stati approvati Anche i 17 Comitati, di cui quattro già previsti dallo

Mov5Stelle : Si è conclusa la votazione sulla proposta del Presidente di nomina di cinque Vicepresidenti e sui Comitati politici… - Mov5Stelle : La votazione per approvare la proposta del Presidente @GiuseppeConteIT di nomina di cinque Vicepresidenti e di elez… - IlConteIT : RT @LaNotiziaTweet: Vicepresidenti e Comitati. #Conte incassa l’Ok degli iscritti. Via libera alla riorganizzazione del #M5S. Anche stavolt… - Carla37611766 : DAL FATTO: CHE VERO POLITICO! Dobbiamo essere ovunque, con la massima presenza sui territori e un dialogo costante… - GermanoZanelli : RT @LaNotiziaTweet: Vicepresidenti e Comitati. #Conte incassa l’Ok degli iscritti. Via libera alla riorganizzazione del #M5S. Anche stavolt… -