Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 15 | 30

(Di sabato 11 dicembre 2021) VIABILITA’ 11 DICEMBREORE 15.20 BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLALA CIRCONE. AL MOMENTO, RISUTA REGOLARE SULL’INTERO ANELLO DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SULLA A24TERAMO PREVISTA LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN ENTRATA A CASTEL MADAMA E VICOVARO PER NEVE IN DIREZIONE TERAMO NEL COMUNE DI PALESTRINA, PER EVENTO NATALIZIO ATTIVI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN PIAZZA DELLA LIBERAZIONE FINO ALLE ORE 20 OGGI E DOMANI 12 DICEMBRE PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: PER LA FERROVIA REGIONALECIVITA VITERBO SOPPRESSA LA CORSA CON PARTENZA DA CATALANO ALLE ORE 16.19 INFINE PER LA-LIDO SERVIZIO ATTIVO OGGI E DOMANI SULL’INTERA TRATTA PIRAMIDE/ PORTA SAN ...