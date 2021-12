Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 dicembre 2021) VIABILITA’ 11 DICEMBREORE 8.20 FLAVIA DONDOLINI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIA PONTINA DOVE PER INCIDENTE SI STA IN CODA IN DIREZIONEALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL TRAFFICO ANCORA SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLA MAGGIOR PARTE DELLE STRADE E DELLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO AD ECCEZIONE DELLAFIUMICINO DOVE SI RALLENTA NEI PRESSI DI VIA DELLA MAGLIANA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE VI INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE PER LA PRESENZA DI PIOGGIA SULL’A1 MILANO NAPOLI IN PARTICOLARE TRA CHIUSI E CEPRANO, SULLA DIRAMAZIONESUD E SULLA DIRAMAZIONENORD A TAL PROPOSITO RICORDIAMO CHE NELLA GIORNATA DI IERI E’ STATA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE ...