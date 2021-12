Very Peri: il nuovo Pantone 2022, simbolo del Phygital (Di sabato 11 dicembre 2021) Life&People.it Dichiarato Pantone del 2022, il Very Peri è il colore della positività per affrontare al meglio il nuovo anno che ci attende. Ha il sapore di inesplorate prospettive e orizzonti da scoprire; una sfumatura che appartiene alla famiglia del viola e del blu, vibrante e dinamica, creata ad hoc come testimonianza della nostra epoca a cavallo tra libertà e restrizioni. È il Pantone Color Institute ad eleggere la sfumatura cromatica dominante ogni anno; il colore protagonista tra le passerelle che influenzerà tutte le tendenze in arrivo. Per il 2022 è stato decretato vincitore il Very Peri, per l’esattezza Pantone 17-3938. Si, perchè ogni colore ha un proprio codice riconosciuto universalmente, questa ... Leggi su lifeandpeople (Di sabato 11 dicembre 2021) Life&People.it Dichiaratodel, ilè il colore della positività per affrontare al meglio ilanno che ci attende. Ha il sapore di inesplorate prospettive e orizzonti da scoprire; una sfumatura che appartiene alla famiglia del viola e del blu, vibrante e dinamica, creata ad hoc come testimonianza della nostra epoca a cavallo tra libertà e restrizioni. È ilColor Institute ad eleggere la sfumatura cromatica dominante ogni anno; il colore protagonista tra le passerelle che influenzerà tutte le tendenze in arrivo. Per ilè stato decretato vincitore il, per l’esattezza17-3938. Si, perchè ogni colore ha un proprio codice riconosciuto universalmente, questa ...

