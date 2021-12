Verstappen o Hamilton | chi è il favorito ad Abu Dhabi

Advertising

Eurosport_IT : CHE-GARA-A-JEDDAH ???????? Si decide tutto ad Abu Dhabi: Hamilton batte Verstappen e lo raggiunge a pari punti in test… - FBiasin : Se da dieci anni a questa parte l’accusa alla #Formula1 è “ci fate addormentare”, diciamo che hanno trovato una sol… - sportface2016 : +++Trattative e offerte: caos totale al #SaudiArabianGP, con #Verstappen che ripartirà dietro ad #Hamilton ed #Ocon+++ #F1 - RaffoSarnataro : @antorendina Se Verstappen avesse fatto lo stesso, avrebbe subito 10 secondi di stop&go. Il problema è che Hamilton… - insider_motori : #FP3 : comanda ancora #Mercedes nel passo qualifica ma attenzione al possibile impeeding di #Hamilton ??. Pochi long… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Hamilton

Tutto è apparecchiato per un weekend da leggenda, che a prescindere da come andrà a finire, ha già prenotato il proprio posto nei libri di storia e soprattutto di scuola. Sì, di scuola, perché l'......: chi può vincere Mondiale?/ La classifica dice che? Anche quest'anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori ...Solo 214 millesimi di secondo dividono Lewis Hamilton da Max Verstappen nella classifica del turno di prove libere che precede la caccia alla pole position. Alle spalle dei due piloti in lizza per il ...Il fornitore ufficiale di pneumatici ha parlato con Masi per limare i cordoli di Abu Dhabi. Richiesta accolta al fine di scongiurare una Losail-bis ...