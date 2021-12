Verso il lancio internazionale del Huawei P50 Pro: lo vedremo in Italia? (Di sabato 11 dicembre 2021) Sta per essere lanciato a livello internazionale il Huawei P50 Pro, che potrebbe arrivare nel nostro Paese nei primi mesi del prossimo anno. Il device, per il momento, è disponibile solo in Cina, ad un prezzo di circa 800 euro, al cambio attuale. Non escludiamo che il Huawei P50 Pro arrivi, nel corso del tempo, anche in Europa, seppur prima dovrà passare per alcuni altri mercati asiatici (in primis Filippine e Malesia, che si accingono ad accogliere il top di gamma di casa Huawei nei prossimi tempi ed a cui poi faranno seguito gli altri mercati di destinazione, inclusi quelli europei se presenti nei piani del produttore cinese). Il Huawei P50 Pro, che ricordiamo essere presentato in Cina nel mese di luglio, integra uno schermo OLED da 6.6 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz (risoluzione pari ... Leggi su optimagazine (Di sabato 11 dicembre 2021) Sta per essere lanciato a livelloilP50 Pro, che potrebbe arrivare nel nostro Paese nei primi mesi del prossimo anno. Il device, per il momento, è disponibile solo in Cina, ad un prezzo di circa 800 euro, al cambio attuale. Non escludiamo che ilP50 Pro arrivi, nel corso del tempo, anche in Europa, seppur prima dovrà passare per alcuni altri mercati asiatici (in primis Filippine e Malesia, che si accingono ad accogliere il top di gamma di casanei prossimi tempi ed a cui poi faranno seguito gli altri mercati di destinazione, inclusi quelli europei se presenti nei piani del produttore cinese). IlP50 Pro, che ricordiamo essere presentato in Cina nel mese di luglio, integra uno schermo OLED da 6.6 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz (risoluzione pari ...

Advertising

rpapaposts : @lucacasarotti @stati_generali Mi astengo visto che non ho le competenze per farlo; ma altresì non lancio strali ve… - raziel_scarlet : Ma perché ho quella crush verso oomf ?? ora mi lancio di testa contro il muro magari mi passa - FinanciaLounge : #Kairos traccia le caratteristiche del listino #Aim, il mercato alternativo del capitale, oggi #EuronextGrowthMilan… - DividendProfit : Euronext Growth Milan trampolino di lancio per le pmi verso l’Ipo Da FinanciaLounge - PrvaZylm : RT @EmiliaUA: Su Visto in edicola questa settimana troverete il lancio del mio nuovo libro: grazie a tutti per l'interesse che dimostrate v… -