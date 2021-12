Versailles 3 verso il finale di serie su La7 | gli ultimi episodi sabato 11 e 18 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di sabato 11 dicembre 2021)3 entra ufficialmente nella seconda ed ultima parte di stagione: la programmazione in prima visione assoluta in chiaro su La7 si avviaildi stagione, con gliappuntamenti previsti11 e 18in prima serata. Si tratta delle ultime puntate di3 e dell’intera, visto che la terza è anche l’ultima stagione di questo sfarzoso e costosissimo dramma in costume francese di Canal+, già diffuso in Italia in anteprima in Italia da Netflix nel 2018 e ora arrivato in chiaro grazie a La7.3 ha debuttato ai primi diinsieme aldella stagione 2, che a sua volta aveva fatto seguito alla prima: in una programmazione senza ...