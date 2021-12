Verona, Tudor: «Gasperini più avanti di tutti, Atalanta da Scudetto» (Di sabato 11 dicembre 2021) Igor Tudor, allenatore del Verona, ha presentato in conferenza stampa il prossimo match di Serie A contro l’Atalanta Igor Tudor, allenatore del Verona, ha presentato in conferenza stampa il prossimo match di Serie A contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni. VALORE DI ZAPATA E SIMEONE – «I valori sono sempre più esagerati. Noi ci teniamo stretto Giovanni, loro penso siano contenti di Zapata. Sarà una sfida tra due ottimi attaccanti, tra le altre cose. Mi aspetto una gara bella, difficile e stimolante, contro una delle favorite per lo Scudetto. Noi siamo motivati e stiamo bene». CHIAVE TATTICA – «Difficile dirlo. Giocano due squadre che si riconoscono l’una nell’altra. Dipende da chi sbaglierà, dipenderà anche dai cambi. Sarà sicuramente una battaglia. Potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Igor, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il prossimo match di Serie A contro l’Igor, allenatore del, ha presentato in conferenza stampa il prossimo match di Serie A contro l’. Le sue dichiarazioni. VALORE DI ZAPATA E SIMEONE – «I valori sono sempre più esagerati. Noi ci teniamo stretto Giovanni, loro penso siano contenti di Zapata. Sarà una sfida tra due ottimi attaccanti, tra le altre cose. Mi aspetto una gara bella, difficile e stimolante, contro una delle favorite per lo. Noi siamo motivati e stiamo bene». CHIAVE TATTICA – «Difficile dirlo. Giocano due squadre che si riconoscono l’una nell’altra. Dipende da chi sbaglierà, dipenderà anche dai cambi. Sarà sicuramente una battaglia. Potrebbe ...

