Verona-Atalanta, Tudor: "Gasperini avanti di 15 anni, sfidiamo favoriti per Scudetto"

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Atalanta, match che vede il ritorno al Bentegodi degli scaligeri dopo la clamorosa rimonta in casa del Venezia. "Domani sarà una battaglia, si sfidano due squadre che si riconoscono a vicenda. Gasperini ha capito tutto quindici anni prima degli altri, se non corri e non pressi non riesci a dare qualità. Merita tutti gli elogi che riceve, penso che sarà una bella partita perchè nessuno farà calcoli." Sulle scelte di formazione: "Barak si è allenato normalmente, Magnani e Ceccherini stanno bene e Sutalo è in crescita. Dawidowicz? Lo aspettiamo, speriamo di recuperarlo prima dei quattro mesi previsti. E' un ragazzo eccezionale, anche all'interno dello spogliatoio." Sulla possibilità di intervenire sul mercato: "Vedremo se saremo ..."

