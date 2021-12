Verona - Atalanta | i gialloblù vincono… tredici a dodici

(Di sabato 11 dicembre 2021) Una posizione di classifica discreta per l' Hellas frutto di una serie di ottime prestazioni che hanno fatto seguito ad un blackout iniziale che aveva prodotto zero punti nelle prime tre giornate. Poi ...

Gli scaligeri, reduci dal rocambolesco successo esterno per 4 - 3 sul campo del Venezia, sono una delle sorprese del campionato: "si somigliano per certi versi, vincerà chi ...Anche l'ha un paio di sconfitte all'attivo ma nell'intero campionato fin qui disputato e dopo il rocambolesco successo al "Maradona" di Napoli c'è anche un quarto posto in classifica a ...Gli scaligeri dopo aver battuto il Venezia proveranno a fermare una “Dea” lanciata all’inseguimento delle primissime posizioni ...Il tecnico dell'Hellas: he gara mi aspetto? Bella, difficile e stimolante, contro una squadra favorita per lo Scudetto.