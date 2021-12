Venezia, Zanetti: «Aramu? E’ straordinario. Superato la batosta contro il Verona» (Di sabato 11 dicembre 2021) Zanetti a Dazn: le dichiarazioni del tecnico dopo Venezia Juve. L’analisi a caldo del match del Penzo Paolo Zanetti ha parlato al termine della sfida contro la Juventus a Dazn. Le parole dell’allenatore del Venezia: PAREGGIO – «La squadra ha risposto ad un momento difficile. Come avevo detto, venivamo da una grande batosta. Oggi abbiamo meritato questo punto. I valori in campo erano diversi, questo è un pari d’oro perchè viene dopo una partita che mi è piaciuta. Abbiamo giocato a viso aperto, anche se c’è sempre qualche difficoltà tecnica. Abbiamo avuto però sempre grande carattere». Aramu – «E’ straordinario. Vi invito a guardare anche la fase di non possesso, è stato incredibile. Spende tanto per la squadra, oggi è stato molto lucido. Miglior partita ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021)a Dazn: le dichiarazioni del tecnico dopoJuve. L’analisi a caldo del match del Penzo Paoloha parlato al termine della sfidala Juventus a Dazn. Le parole dell’allenatore del: PAREGGIO – «La squadra ha risposto ad un momento difficile. Come avevo detto, venivamo da una grande. Oggi abbiamo meritato questo punto. I valori in campo erano diversi, questo è un pari d’oro perchè viene dopo una partita che mi è piaciuta. Abbiamo giocato a viso aperto, anche se c’è sempre qualche difficoltà tecnica. Abbiamo avuto però sempre grande carattere».– «E’. Vi invito a guardare anche la fase di non possesso, è stato incredibile. Spende tanto per la squadra, oggi è stato molto lucido. Miglior partita ...

