Venezia | Modolo | «Esordio qui emozione unica Zanetti punto di forza»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 11 dicembre 2021) Marco, difensore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro la Juve: le sue dichiarazioni Marcoha parlato al termine della sfida contro la Juventus. Le sue parole e le sue emozioni a Dazn dopo l’in A con la maglia delIN A – «Il campionato in D ce lo siamo giocati con il Campodarsego. L’è una bella, proprio perché ho vissuto quegli anni. Queste cose me le godo ancora di più degli altri, sono emozioni che porterò dentro per sempre e racconterò ai miei figli». CONVINZIONE – «Con l’arrivo di Inzaghi in C si capiva di poter fare qualcosa di importante. Poi c’è stato un anno traballante dove abbiamo rischiato grosso. Mister Dionisi e misterhanno ...