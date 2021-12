Venezia-Juventus oggi in tv | canale | orario e streaming Serie A 2021 2022

(Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Pierluigi Penzo, alle ore 18 di questa sera, ilospiterà ladi Massimiliano Allegri. Altra grande opportunità per i bianconeri, tornati alla vittoria contro Salernitana e Genoa nelle ultime giornate di campionato. La partita, valida per la 17esima giornata della, sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti oltre alla moviola del match. SportFace.

juventusfc : Dopo il successo in #UCL, testa a #VeneziaJuve L'allenamento di oggi ?? - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : Termina la conferenza stampa del Mister. Il video completo è qui: - sportli26181512 : Partite Serie A oggi, il calendario e gli orari della 17^ giornata: Tre match in programma sabato 11 dicembre: si p… - sowmyasofia : Venezia Juventus (probabili formazioni e Tv) #SerieA #11dicembre #VeneziaJuventus @lavocedelduke -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Juventus

SEGUILIVE SUL NOSTRO SITO Come vedere in tv e streamingIl match trasarà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn . In alternativa, sarà ...Vogliamo essere competitivi e riscattare la gara contro il Verona che ci ha portato ad essere molto delusi" Come vedere in tv e streamingLa sfida tra, valevole ...Il centrocampista bianconero sul match di Venezia: "Affrontiamo una buona squadra, ma dobbiamo puntare a vincere sempre" ...La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio contro il Venezia nella trasferta sulla laguna, ecco la rassegna stampa di questa mattina con le notizie principali ...