Venezia Juventus LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

(Di sabato 11 dicembre 2021) Allo stadio Penzo, ilvalido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022 tra, risultato,Allo stadio Penzo,si affrontano nelvalido per la 17ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA0-0Fischio d’inizio ore 18 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato eIn attesa delle formazioni ufficiali CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Juventus

...Milan 38 punti; Inter 37; Napoli 36; Atalanta 34;e Fiorentina 27; Roma e Lazio 25; Bologna 24; Verona ed Empoli 23; Sassuolo 20; Torino 19; Sampdoria 18*; Udinese 16;15; Spezia 12; ...A seguire alle 18 il fischio d'inizio di. In serata alle 20.45 Udinese - Milan, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. La cronaca di ...Chiuso il capitolo Champions League, il Milan di Stefano Pioli si rituffa in campionato forte del primo posto in classifica. L'appuntamento è quello sul campo dell'Udinese, una squadra insidiosa e a c ...VENEZIA - La Juventus, dopo il brillante passaggio del turno in Champions League, fa visita al Venezia nel 17° turno del campionato di Serie A. "Vestita da pronviciale" come ...