Venezia-Juventus 1-1 | Aramu risponde a Morata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 11 dicembre 2021) Ancora un pareggio e ancora un gol subito per i bianconeri.termina 1-1,e ilferma la. Punto prezioso per i lagunari nella corsa salvezza. Per laè un risultato terribile: la zona Europa si sta allontanando sempre di più e forse è arrivato il momento di porsi qualche domanda sul progetto tecnico. Quali sono state le scelte dei tecnici? 4-3-3 per Paolo Zanetti. In porta c’è Romero e davanti a lui la coppia Modolo-Caldara. Sulle corsie esterne della difesa giocano Ebuehi e Haps. A centrocampo ci sono Crnigoj, Busio e Ampadu. Infine il tridente d’attacco: Herny in mezzo,e Johnsen come ali d’attacco. 4-2-3-1 per i bianconeri. Szczesny tra i pali con De Ligt ...