Venezia-Juventus (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo ben 19 anni, Venezia e Juventus tornano ad affrontarsi in serie A, pareggiando per 1-1 al “Penzo“. La partita vive di emozioni alterne, con i bianconeri che chiudono il primo tempo in vantaggio, grazie alla seconda rete consecutiva in trasferta di Morata. Nella ripresa, invece, i lagunari trovano il gol del pari grazie ad una grande prestazione di squadra e al talento individuale di Aramu. Entriamo a fondo nell’analisi tattica di Venezia-Juventus, cominciando come sempre dalle scelte di formazione dei due allenatori. Paolo Zanetti si affida al 4-3-3, con Romero in porta, Haps ed Ebuhei sugli esterni e coppia centrale formata da Caldara e dal veterano Modolo, alla prima da titolare. A centrocampo confermati Busio, Ampadu e Crnigoj, mentre il tridente offensivo è formato da Aramu e ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 dicembre 2021) Dopo ben 19 anni,tornano ad affrontarsi in serie A, pareggiando per 1-1 al “Penzo“. La partita vive di emozioni alterne, con i bianconeri che chiudono il primo tempo in vantaggio, grazie alla seconda rete consecutiva in trasferta di Morata. Nella ripresa, invece, i lagunari trovano il gol del pari grazie ad una grande prestazione di squadra e al talento individuale di Aramu. Entriamo a fondo nell’di, cominciando come sempre dalle scelte di formazione dei due allenatori. Paolo Zanetti si affida al 4-3-3, con Romero in porta, Haps ed Ebuhei sugli esterni e coppia centrale formata da Caldara e dal veterano Modolo, alla prima da titolare. A centrocampo confermati Busio, Ampadu e Crnigoj, mentre il tridente offensivo è formato da Aramu e ...

IFTVofficial : Venezia shock Juventus at the Penzo ?? - capuanogio : Al di là dell'infortunio di #Dybala, di qualche occasione mancata, del rosso non dato ad #Ampadu... Al di là di tut… - juventusfc : Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! Seguitela LIVE su @JuventusTv ? - IlBona : RT @lisnico6: Venezia 1-1 Juventus - chebataccataita : Fine partita 1-1 Venezia Juventus.#ForzaJuve #FinoAllaFine -