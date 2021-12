Venezia, Aramu: «Volevamo riscattare la sconfitta contro il Verona» (Di sabato 11 dicembre 2021) Mattia Aramu, attaccante del Venezia, ha parlato dopo il pareggio contro la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Le parole di Mattia Aramu a DAZN dopo la partita contro la Juventus: PAREGGIO – «Avevamo voglia di riscatto dopo la brutta sconfitta col Verona. Punto incredibile, abbiamo dimostrato cosa siamo, abbiamo dato una risposta a tutti. E’ stata una settimana difficile, dovevamo riscattarci dal secondo tempo dell’ultima volta». GOL DA FUORI – «Io ci provo sempre da fuori, poi a volte va bene come oggi, altre meno. E’ una soluzione che provo, mi piace calciare da lontano». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 dicembre 2021) Mattia, attaccante del, ha parlato dopo il pareggiola Juventus. Ecco le sue dichiarazioni Le parole di Mattiaa DAZN dopo la partitala Juventus: PAREGGIO – «Avevamo voglia di riscatto dopo la bruttacol. Punto incredibile, abbiamo dimostrato cosa siamo, abbiamo dato una risposta a tutti. E’ stata una settimana difficile, dovevamo riscattarci dal secondo tempo dell’ultima volta». GOL DA FUORI – «Io ci provo sempre da fuori, poi a volte va bene come oggi, altre meno. E’ una soluzione che provo, mi piace calciare da lontano». CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

