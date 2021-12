Venerdì nel Regno Unito sono stati registrati più di 58mila nuovi casi positivi da coronavirus (Di sabato 11 dicembre 2021) Venerdì 10 dicembre nel Regno Unito sono stati registrati 58.194 nuovi casi positivi da coronavirus: è l’incremento giornaliero più alto dallo scorso 9 gennaio, e il sesto più significativo dall’inizio della pandemia. Nello stesso giorno sono state registrate 120 morti. Leggi su ilpost (Di sabato 11 dicembre 2021)10 dicembre nel58.194da: è l’incremento giornaliero più alto dallo scorso 9 gennaio, e il sesto più significativo dall’inizio della pandemia. Nello stesso giornostate registrate 120 morti.

Ultime Notizie dalla rete : Venerdì nel Open day - iscrizioni per il prossimo anno scolastico alla "Vittorio Emanuele - Dante" Nel privilegiare la sicurezza di tutti, per ogni alunno visitatore sarà consentita la presenza di ... Per il plesso Vittorio Emanuele III Venerdì 17 dicembre ore 16 - 18: https://accorcia.to/2cqa Lunedì ...

Max & Lewis Una pole per giocarsi il mondiale Le prove del venerdì ci hanno raccontato di una Mercedes più in palla sul giro veloce (1° Hamilton) ... Le Frecce d'argento sono più veloci nei primi due settori, la Red Bull nel terzo. Max dovrà ...

