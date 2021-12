(Di sabato 11 dicembre 2021) Hanno lasciato a, da, ladi due, e sono andati al bar a bere. Accade in Calabria a Belcastro, in provincia di Catanzaro, dove i carabinieri hanno denunciato in stato di ...

Advertising

LaStampa : Lasciano la figlia di due mesi sola a casa e vanno al bar, denunciati - alinatede : RT @LaStampa: Lasciano la figlia di due mesi sola a casa e vanno al bar, denunciati - leggoit : Vanno al bar e lasciano a casa (da sola) la figlioletta di due mesi: #genitori denunciati - franconemarisa : RT @LaStampa: Lasciano la figlia di due mesi sola a casa e vanno al bar, denunciati - LaStampa : Lasciano la figlia di due mesi sola a casa e vanno al bar, denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Vanno bar

Leggi anche > Bimba di due mesi lasciata a casa per andare alL'indagine che ha portato alla denuncia della coppia é scaturita da un controllo effettuato dai carabinieri di Belcastro nel locale ...Perché, come indicato dal questore, in via prioritariaintensificati i controlli in tale ... Sia nei locali pubblici come negozi,, pub e scuole di danza che alle fermate dell'autobus. ...Hanno lasciato a casa, da sola, la figlioletta di due mesi, e sono andati al bar a bere. Accade in Calabria a Belcastro, in provincia di Catanzaro, dove i carabinieri hanno denunciato in stato ...Vicenda scoperta dai carabinieri a Belcastro, nel catanzarese. La piccola era sul letto matrimoniale con accanto una stufa elettrica ...