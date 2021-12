Vanno al bar a ubriacarsi e lasciano la figlia neonata da sola. Denunciati due stranieri

(Di sabato 11 dicembre 2021) Una coppia diha lasciato ladi due mesi daa casa, per andare ad ubriacarsi in un bar in provincia di Catanzaro. Li riconoscono i carabinieri che sventano la possibile tragedia.i genitori

I genitori, una coppia di stranieri, erano al bar a bere e a fare baldoria, e l'avevano lasciata sul letto matrimoniale di casa, in stato di completo abbandono. L'incredibile fatto è accaduto a Belcastro, nel catanzarese, dai carabinieri, che hanno denunciato in stato di libertà la coppia, di origine straniera, con l'accusa di abbandono di minori.