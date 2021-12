Valentina Pivati è diventata mamma per la prima volta: “Il mio sogno più bello” (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è diventata mamma per la prima volta di Alycia, avuta dal compagno Andrea Conca. Ad annunciarlo lei stessa con due dolci foto su Instagram: “Sei il mio sogno più bello”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 11 dicembre 2021) L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne èper ladi Alycia, avuta dal compagno Andrea Conca. Ad annunciarlo lei stessa con due dolci foto su Instagram: “Sei il miopiù”. L'articolo proviene da City Roma News.

