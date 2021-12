Valentina Autiero di Uomini e Donne | svolta radicale e trasformazione della dama | ecco com’è oggi e cosa fa

Leggi su howtodofor

(Di domenica 12 dicembre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO - Ex volto del trono Over difaè diventata popolare grazie alla sua lunga partecipazione al trono Over di. Lontana dai riflettori, la sua vita è andata avanti come sempre. Che lavoro fae come impiega il suo tempo libero?Diventata famosa grazie al trono Over diha riscosso sempre un grande successo tra i telespettatori. Romana e genuina, in molti l’hanno vista come la versione ‘baby’ di Gemma Galgani. Come la ...