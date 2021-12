Valanga all' Abetone | provocata da un maestro di sci per prevenzione

(Di sabato 11 dicembre 2021) Montagna I vigili del fuoco del comando di Pistoia e del distaccamento di San Marcello Pistoiese sono intervenuti in comune diCutigliano , nella zona del Lago Nero, per scongiurare la ...

Advertising

Adnkronos : #Valanga all'#Abetone, ci sarebbero persone coinvolte. #ultimora - imperoweb : Pistoia, valanga all'Abetone: ci sono dispersi ##cronaca #Cronaca - infoitinterno : Valanga all'Abetone: non risultano vittime o dispersi - infoitinterno : Valanga all'Abetone, a provocarla forse uno sciatore - infoitinterno : Valanga all'Abetone, nessun disperso - TGR Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga all

Lac'è stata a 1600 - 1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da praticanti lo sci o lo snowboard fuori pista". Così il sindaco ...Lo si apprende dal sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti sullache si è staccata in località Lago Nero. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. Oltre al Soccorso ...Valanga in Abetone, salvo lo sciatore coinvolto. Il Soccorso Alpino è intervenuto sul versante dell’Appennino Pistoiese, in Val Sestaione, presso l’Abetone per il distaccamento di una valanga.l sindaco dopo un consulto con la protezione civile riorta: “Secondo quanto mi risulta ed è stato ricostruito finora, la valanga potrebbe esser stata causata dal distacco di neve fresca avvenuto dopo ...