Valanga all' Abetone | il sindaco | ' nessun ferito né vittime'

(Di sabato 11 dicembre 2021) "Dalle prime verifiche non risultano né feriti né. Lac'è stata a 1600 - 1700 metri di altezza in una zona non servita da impianti sciistici ma che può essere raggiunta a piedi da ...

Advertising

TgLa7 : Valanga all'Abetone, risultano persone coinvolte. Soccorso alpino sul posto. Anche due elicotteri del 118 - Adnkronos : #Valanga all'#Abetone, ci sarebbero persone coinvolte. #ultimora - infoitinterno : Valanga all'Abetone, sciatore in salvo - infoitinterno : Valanga all'Abetone, persone coinvolte: scattano soccorsi, a lanciare l'allarme uno sciatore - MarcoGasperetti : Valanga all'Abetone, il sindaco: «Non risultano né feriti né vittime» -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga all

Lo si apprende dal sindaco di Abetone Cutigliano (Pistoia) Marcello Danti sullache si è staccata in località Lago Nero. Il sindaco si è consultato con la protezione civile. "Secondo quanto ......le due valanghe si sono verificate in zone lontane dagli impianti sciistici Emergenza' Abetone, ... "Fino a ora non risulta che vi siano persone travolte dalla", hanno detto i soccorritori ...Non ci sono persone disperse sul monte Abetone (Pistoia) dalle cui pareti si è staccata una valanga a metà mattina. Era stato mobilitato il Soccorso Alpino in ...Il Soccorso Alpino sta intervenendo sull’Appennino Pistoiese in Val Sestaione, presso Abetone (Pistoia) per il distaccamento di una valanga ...